Крымский бизнесмен начал поставлять мороженое в Китай

8 августа 2019     35
Крымский бизнесмен начал поставлять мороженое в Китай

В Поднебесную ушла пока только первая партия мороженого одного из молочных предприятий – участника крымской свободной экономической зоны, но и это уже большой шаг, говорят в Корпорации развития республики.

Планируемый объем поставок – 60 тонн в месяц, сообщает Крыминформ. В специальном контейнере-рефрижераторе, который поддерживает температуру -22 градуса, мороженое сначала отправится в порт Новороссийска. Оттуда морем его доставят в Китай. Первую партию там должны получить ориентировочно 26 сентября.

«Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный, и спрос на натуральную продукцию из России там стабильно высокий, – говорит генеральный директор предприятия Александр Походенко. – Население трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 млн человек».

При отправке первого рефрижератора с мороженым присутствовала заместитель председателя Совета министров Крыма Ирина Кивико. По ее словам, этот контракт с Китаем – очередное доказательство того, что иностранные партнеры заинтересованы работать с предприятиями полуострова. Более того, этот пример может привлечь к Крыму дополнительное внимание со стороны других зарубежных компаний.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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