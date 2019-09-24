Крымский бизнесмен предстанет перед судом за организацию убийства

24 сентября 2019     13
Крымский бизнесмен предстанет перед судом за организацию убийства

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Крыма и его 39-летнего сообщника из Белгорода, которое шло больше года.

Крымчанина обвиняют в организации заказного убийства своего партнера по бизнесу и краже, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба, а белгородца – в совершении убийства и краже.

В 2016 году обвиняемый со своей будущей жертвой открыли несколько строительных фирм и вместе ими руководили. В мае 2018-года крымчанину понадобились 4 миллиона рублей. Изначально он планировал вложить их в общее дело. И его компаньон взял эти деньги в долг у своего знакомого.

Но пришло время вернуть деньги, а 41-летний мужчина не хотел с ними расстоваться.  Также он решил получить полный контроль над пятью фирмами и задумал организовать убийство партнера по бизнесу.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю, для совершения преступления мужчина решил привлечь своего знакомого из Белгорода, который владел навыками рукопашного боя, не имел постоянного дохода и нуждался в деньгах. За вознаграждение в миллион рублей и введение его в состав подконтрольных предприятий будущий киллер согласился на убийство.

В день запланированного преступления 41-летний предприниматель предложил компаньону под предлогом встречи с партнерами по бизнесу съездить в Севастополь, а по дороге заехать в Саки, чтобы попутно взять знакомого, который едет туда же. В Саках к ним подсел киллер.

У села Раздолье предприниматель остановил машину и вышел из салона под надуманным предлогом. На самом деле – чтобы наблюдать за обстановкой вокруг. В это время исполнитель убийства набросил на шею жертвы удавку и задушил 38-летнего мужчину. Чтобы скрыть следы преступления, сообщники дождались темноты и выбросили тело в Михайловское озеро.   

Преступление было раскрыто благодаря слаженной работе сотрудников Главного следственного управления, оперативников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и МВД по Республике Крым. Исполнитель убийства дал признательные показания и вывел следствие на заказчика преступления. В настоящее время уголовное дело на обоих мужчин направлено в суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

На фото СГУ СКР – место обнаружения тела

Источник: Вести.Севастополь

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