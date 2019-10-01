Крымский мост обеспечен 3G связью на 99% и на 60% – LTE

1 октября 2019     21
Крымский мост обеспечен 3G связью на 99% и на 60% - LTE

К 2020 году улучшится качество связи на трассе «Таврида».

Базовая станция сотовой связи начала работать на острове Тузла для обеспечения покрытия Крымского моста.

«Вся территория Крымского моста покрыта голосовой связью – 2G, передачей данных покрыто почти 100%, теряется сигнал при переходе на Тамань, где идёт переподключение на вышку другого оператора, и более чем на 60% работает LTE», – рассказал Крыминформу и.о. министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Он уточнил, что в 2020 году вдоль трассы «Таврида» появится ещё12 базовых станций и от четырёх до шести – вдоль железной дороги от Керчи до Джанкоя.

Сейчас по всей «Тавриде» есть покрытие 2G, ведутся работы по обеспечению связи 3G.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайрера
В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайрера

22:56 Москва позитивно оценивает согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в …


Вести Севастополь 1.10.2019
Вести Севастополь 1.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:  – Учесть все «за» и «против». Обсуждения проекта Большой Морской продолжается, но работы стартуют уже через месяц. …


В «Севэлектроавтотрансе» рассказали о причинах массовых увольнений
В «Севэлектроавтотрансе» рассказали о причинах массовых увольнений

А также о проблемах с запчастями и расторжении контакта на поставку 50 новых троллейбусов. Каждый водитель перед выходом на линию …


Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция «Евросолидарность» в Верховной раде не намерена мириться с подписанием представителями Киева …


В Петербурге подсчитали доход после введения электронных виз
В Петербурге подсчитали доход после введения электронных виз

Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты