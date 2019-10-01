Крымский мост обеспечен 3G связью на 99% и на 60% – LTE

К 2020 году улучшится качество связи на трассе «Таврида».

Базовая станция сотовой связи начала работать на острове Тузла для обеспечения покрытия Крымского моста.

«Вся территория Крымского моста покрыта голосовой связью – 2G, передачей данных покрыто почти 100%, теряется сигнал при переходе на Тамань, где идёт переподключение на вышку другого оператора, и более чем на 60% работает LTE», – рассказал Крыминформу и.о. министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Он уточнил, что в 2020 году вдоль трассы «Таврида» появится ещё12 базовых станций и от четырёх до шести – вдоль железной дороги от Керчи до Джанкоя.

Сейчас по всей «Тавриде» есть покрытие 2G, ведутся работы по обеспечению связи 3G.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь