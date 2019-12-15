Крымский мост получил подсветку в цветах триколора

15 декабря 2019     24
Крымский мост получил подсветку в цветах триколора

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на арках железнодорожной части Крымского моста включили трёхцветное освещение.

«Примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут», – говорится на странице информационного центра «Крымского моста» в соцсети Вконтакте.

В комментариях под постом подписчики сожалеют, что всю архитектурную подсветку нельзя увидеть из автомобиля и ждут фотографий моста с борта Международной космической станции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Информационный центр «Крымского моста»

Источник: Вести.Севастополь

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