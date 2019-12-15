Крымский мост получил подсветку в цветах триколора

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на арках железнодорожной части Крымского моста включили трёхцветное освещение.
«Примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут», – говорится на странице информационного центра «Крымского моста» в соцсети Вконтакте.
В комментариях под постом подписчики сожалеют, что всю архитектурную подсветку нельзя увидеть из автомобиля и ждут фотографий моста с борта Международной космической станции.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Информационный центр «Крымского моста»
Источник: Вести.Севастополь