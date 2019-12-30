В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё тогда поэт предвидел то, что происходит сейчас.
Источник: Вести.Севастополь
В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё тогда поэт предвидел то, что происходит сейчас.
Источник: Вести.Севастополь
|
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий …
|
Крымский писатель предвидел запуск железнодорожного сообщения ещё 70 лет назад
В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё …
|
В севастопольском ДКР прошла церемония награждения участников конкурса «Наряжаем елку вместе»
В последние дни декабря во Дворце культуры рыбаков на церемонию награждения собираются участники конкурса «Наряжаем елку вместе». В 2019 году …
|
Новогодние ёлки «Ночных волков» (ВИДЕО)
В московском Байк-центре вовсю идет подготовка к новогодним елкам. Уже менее, чем через неделю, зрители увидят грандиозное театрализованное действо с …
|
Bloomberg назвал наиболее разбогатевших российских миллиардеров
Агентство Bloomberg представило топ-5 российских миллиардеров, значительнее всего приумноживших свое состояние в 2019 году. Список опубликован на сайте агентства в …