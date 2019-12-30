Крымский писатель предвидел запуск железнодорожного сообщения ещё 70 лет назад

В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё тогда поэт предвидел то, что происходит сейчас.

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Крымский писатель предвидел запуск железнодорожного сообщения ещё 70 лет назад В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё …



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