Крымский писатель предвидел запуск железнодорожного сообщения ещё 70 лет назад

30 декабря 2019     8
Крымский писатель предвидел запуск железнодорожного сообщения ещё 70 лет назад

В сборнике Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Дневник поэта», написанном в 1948 году, есть стихотворение «Мост через Керченский пролив». Удивительно, но ещё тогда поэт предвидел то, что происходит сейчас.

Источник: Вести.Севастополь

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