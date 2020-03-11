Крымский полицейский пойдет под суд за сбыт поддельного алкоголя

11 марта 2020     19
Крымский полицейский пойдет под суд за сбыт поддельного алкоголя

Бывший начальник отделения МВД России по городу Армянску обвиняется в производстве и сбыте суррогатного алкоголя на общую сумму 113 тысяч рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения МВД России по городу Армянску. Правоохранители установили, что в декабре 2019 года 43-летний гражданин изготовил и сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции. Мужчина занимал в это время пост начальника отделения МВД России по городу Армянску.

Экспертиза показала, что реализованный алкоголь содержал токсины и употребление его представляло опасность для здоровья. При обыске в доме обвиняемого обнаружено еще 440 литров нелегальной спиртосодержащей продукции, а также приспособления и материалы для ее изготовления.

Подозреваемый полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления и обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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