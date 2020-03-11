Крымский полицейский пойдет под суд за сбыт поддельного алкоголя

Бывший начальник отделения МВД России по городу Армянску обвиняется в производстве и сбыте суррогатного алкоголя на общую сумму 113 тысяч рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения МВД России по городу Армянску. Правоохранители установили, что в декабре 2019 года 43-летний гражданин изготовил и сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции. Мужчина занимал в это время пост начальника отделения МВД России по городу Армянску.

Экспертиза показала, что реализованный алкоголь содержал токсины и употребление его представляло опасность для здоровья. При обыске в доме обвиняемого обнаружено еще 440 литров нелегальной спиртосодержащей продукции, а также приспособления и материалы для ее изготовления.

Подозреваемый полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления и обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь