Крымский предприниматель пытался провезти опасные морепродукты

Крымские пограничники пресекли в Керчи незаконный оборот рыбы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.
При осмотре холодильника одного из местных предпринимателей, было обнаружено около 5 тонн рыбы: камбалы-калкана, барабули, кефали, ставриды и сельди, – вся партия не соответствовала требованиям качества и безопасности.
Против нарушителя начато административное расследование. Ему предъявляют обвинение за «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей.
Анастасия Лазарева
Фото с сайта amurpress.ru
Источник: Вести.Севастополь