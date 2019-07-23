Крымский предприниматель пытался провезти опасные морепродукты

Крымские пограничники пресекли в Керчи незаконный оборот рыбы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

При осмотре холодильника одного из местных предпринимателей, было обнаружено около 5 тонн рыбы: камбалы-калкана, барабули, кефали, ставриды и сельди, – вся партия не соответствовала требованиям качества и безопасности.

Против нарушителя начато административное расследование. Ему предъявляют обвинение за «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Анастасия Лазарева

Фото с сайта amurpress.ru

Источник: Вести.Севастополь