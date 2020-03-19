Крымский сотрудник Росморпорта задержан за взятку

В Крыму возбуждено два уголовных дела за получение взятки в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения Крымского филиала «Росморпорта».
Правоохранители при проверке выявили факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд «Росморпорта».
Снабженец дважды получил денежные средства от предпринимателя при заключении договоров на поставку рекламно-сувенирной продукции для предприятия, сообщает пресс-служба Севастопольской транспортной прокуратуры.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь