Крымский сотрудник Росморпорта задержан за взятку

Снабженец дважды получил денежные средства от предпринимателя при заключении договоров на поставку рекламно-сувенирной продукции для предприятия, сообщает пресс-служба Севастопольской транспортной прокуратуры.

Правоохранители при проверке выявили факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд «Росморпорта».

В Крыму возбуждено два уголовных дела за получение взятки в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения Крымского филиала «Росморпорта».

В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей 19:44 В музее-заповеднике «Изборск» в Псковской области временно приостановили приём посетителей из-за ситуации с коронавирусом. © Музей-заповедник “Изборск” vk.com Об …



Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом 19:48 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусной инфекцией COVID-19. © Fotostand …



Установлен диагноз Сталина по его книгам Международная группа ученых установила диагноз советского лидера Иосифа Сталина по оставленным на его книгах отпечаткам. Об этом ТАСС рассказал один …



Снятые с поезда в Белоруссию россиянки устроили дебош в полиции Снятые с поезда россиянки устроили дебош в отделении полиции. Видео в четверг, 19 марта, публикует Telegram-канал «Агентство Москва». По данным …

