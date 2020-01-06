Крымских водителей предупреждают о сложной дорожной обстановке из-за тумана

На ряде дорог полуострова наблюдается сильный туман, который опасен не только для автомобилистов, но и для пешеходов.
«Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений», – напомнил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
По его данным, на утро 6 января в республике проведена антигололёдная обработка 108 километров дорог, на дежурстве находятся 46 человек и 28 единиц техники.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь