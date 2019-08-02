Крымских моряков, задержанных в Ливии три года назад, отпустили домой

2 августа 2019     10
Крымских моряков, задержанных в Ливии три года назад, отпустили домой

Капитан танкера “Теметерон” В. Текучев и его старший помощник С. Самойлов находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Капитан родом из Севастополя, старпом – из Керчи.

Танкер “Теметерон”, работавший под флагом Белиза, был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от побережья Ливии. Экипаж состоял из трех граждан России, а также пяти граждан Украины и одного жителя Греции. Танкер принадлежит греческой фирме. Экипаж во главе с русским капитаном обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. Обвинение настаивало на конфискации судна и штрафе, а также максимальном сроке заключения для моряков – это 5 лет. Шестерых моряков отпустили еще в марте 2017 года. А капитана и старшего помощника в сентябре 2018-го приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы.

И вот сегодня руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что двое российских моряков отпущены домой и возвращаются на Родину.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото с сайта ourtimedv.com

Источник: Вести.Севастополь

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