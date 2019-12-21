Крымское подсолнечное масло будут поставлять в Сирию

Уже обговорены поставки подсолнечного масла и брикетов из лузги, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора управляющей компании “Пищевой производственный парк “Крымское золото”” Владислава Мартьянова.

“Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха”, – добавил Мартьянов.

С начала декабря на предприятии начали выпускать брикеты из лузги подсолнечника, которые используются для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки. Это почти полторы тысяч тонн в год. Мощность завода позволяет выпускать 35 тысяч тонн подсолнечного масла в год.

Предполагается, что поставки начнутся в 2020 году.

Также в будущем году Крым начнёт поставлять в Сирию косметику из розы и лаванды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото 360tv.ru

Источник: Вести.Севастополь