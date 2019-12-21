Крымское подсолнечное масло будут поставлять в Сирию

Уже обговорены поставки подсолнечного масла и брикетов из лузги, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора управляющей компании “Пищевой производственный парк “Крымское золото”” Владислава Мартьянова.
“Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха”, – добавил Мартьянов.
С начала декабря на предприятии начали выпускать брикеты из лузги подсолнечника, которые используются для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки. Это почти полторы тысяч тонн в год. Мощность завода позволяет выпускать 35 тысяч тонн подсолнечного масла в год.
Предполагается, что поставки начнутся в 2020 году.
Также в будущем году Крым начнёт поставлять в Сирию косметику из розы и лаванды.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото 360tv.ru
Источник: Вести.Севастополь