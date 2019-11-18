Крымскую дачу Рината Ахметова хотят продать за 1,8 млрд рублей

Власти республики выставили на продажу за 1,8 миллиарда рублей бывшую дачу украинского олигарха Рината Ахметова.

После воссоединения с Россией, Крым отсудил у бизнесмена право на комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой», сообщает агентство РИА Новости.

Продажа будет проведена путём открытого аукциона. Для участия в торгах необходимо внести залог в размере 900 миллионов. Комплекс состоит из гостевого дома площадью 3,3 тысячи квадратных метров, бассейна, площадок для отдыха.

Усадьба «Новый Кучук-Кой» построена в 1902-1913 годах художником Яковом Жуковским, а в 2004 году выкуплена у Украины компанией, принадлежащей Ринату Ахметову. На территории возвели гостевой дом с бассейном. После вхождения Крыма в состав России, республика вернула себе право собственности на усадьбу, а бассейн и гостевой дом признали самостроями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь