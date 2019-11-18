Крымскую дачу Рината Ахметова хотят продать за 1,8 млрд рублей

18 ноября 2019     23
Крымскую дачу Рината Ахметова хотят продать за 1,8 млрд рублей

Власти республики выставили на продажу за 1,8 миллиарда рублей бывшую дачу украинского олигарха Рината Ахметова.

После воссоединения с Россией, Крым отсудил у бизнесмена право на комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой», сообщает агентство РИА Новости.

Продажа будет проведена путём открытого аукциона. Для участия в торгах необходимо внести залог в размере 900 миллионов. Комплекс состоит из гостевого дома площадью 3,3 тысячи квадратных метров, бассейна, площадок для отдыха.

Усадьба «Новый Кучук-Кой» построена в 1902-1913 годах художником Яковом Жуковским, а в 2004 году выкуплена у Украины компанией, принадлежащей Ринату Ахметову. На территории возвели гостевой дом с бассейном. После вхождения Крыма в состав России, республика вернула себе право собственности на усадьбу, а бассейн и гостевой дом признали самостроями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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