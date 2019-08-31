Крымскую косметику будут поставлять в Сирию

Произведенную в Крыму косметику будут поставлять в Сирийскую Арабскую Республику в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Соглашение было подписано в ходе международной ярмарки в Дамаске. Об этом сообщила участник крымской делегации, руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова информационному агентству ТАСС.

«Соглашение подписали постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Львович Мурадов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль. Сельское хозяйство, промышленность, косметика. В этой части тоже были переговоры», – сказала Серова.

По словам Натальи Серовой, в части косметики речь шла о продукции предприятия “Крымская роза”.

Как отметил генеральный директор комбината “Крымская Роза” Иван Гладун, такие контракты помогут развить эфиромасличную отрасль в Крыму, а также увеличить производственные мощности керченского завода.

В рамках соглашения Крым будет поставлять в Сирию рельсы и железнодорожные стрелки. С сирийскими бизнесменами также обсудили инвестиции в инфраструктуру морских портов в российском регионе и создание совместного консервного производства.

Международная ярмарка в Дамаске пройдет с 28 августа по 6 сентября. Представляют республику сотрудники министерств, ведомств, Крымско-Сирийского торгового дома “Содружество” и госпредприятия “Крымрегионторг”.

Источник: Вести.Севастополь