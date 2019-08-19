Крымстат требует разместить на всех домах номера и названия улиц

Это необходимо для проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году. Как сообщила пресс-служба ведомства, Крымстат направил обращение к администрациям населенных пунктов полуострова с требованием нанести названия улиц и номера домов, особенно в частном секторе.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Но уже сейчас регистраторы завершили обучение в органах статистики и приступили к работе. большие затруднения у них вызывает отсутствие аншлагов на домах. В некоторых населенных пунктах иногда встречаются целые улицы без номеров домов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь