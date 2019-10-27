Крымчане стали покупать в два раза меньше алкоголя

Потребление алкоголя на душу населения в Крыму с начала 2019 года снизилось впервые за пять лет в два раза.

«За девять месяцев текущего года впервые за пять лет в Крыму розничная продажа алкоголя на душу населения снизилась в два раза до 2,65 литров на человека», – рассказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

По его словам, этому способствовали меры профилактики в рамках национального проекта «Демография».

Всего в Крыму реализуется пять региональных программ нацпроекта. Цель одного из них – «Укрепление общественного здоровья» – формирование мотивации к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек, сообщает ТАСС. Планируется, что благодаря мерам профилактики к 2024 году средняя продолжительность жизни на полуострове повысится до 79 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь