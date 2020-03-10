Крымчанина ждет наказание за фиктивную прописку иностранца

Прокуратура Бахчисарайского района обнаружила нарушения требований миграционного законодательства местным жителем. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал в своем доме иностранного гражданина, без намерения предоставлять ему жилье.

Житель Бахчисарайского района фиктивно прописал иностранца, достоверно зная, что последний пребывать по адресу регистрации не будет, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам проверки. За фиктивную регистрацию предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь