Крымчанина, обвиняемого в подготовке теракта, подозревают в приобретении взрывчатки

Защитник уточнил, что дело было заведено ФСБ в конце 2019 года и объединено с ранее возбуждённым.

«Дополнительная статья утяжеляет дело. Ранее Приходько вменялись две статьи – «незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «попытка совершения террористического акта», – приводит «Интерфакс» слова адвокат Назима Шейхмамбетова.

В отношении 61-летнего Олега Приходько открыто новое уголовное дело. Он подозревается также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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