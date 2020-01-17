Крымчанина, обвиняемого в подготовке теракта, подозревают в приобретении взрывчатки

В отношении 61-летнего Олега Приходько открыто новое уголовное дело. Он подозревается также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
«Дополнительная статья утяжеляет дело. Ранее Приходько вменялись две статьи – «незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «попытка совершения террористического акта», – приводит «Интерфакс» слова адвокат Назима Шейхмамбетова.
Защитник уточнил, что дело было заведено ФСБ в конце 2019 года и объединено с ранее возбуждённым.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь