Крымчанину задержанному за подготовку теракта предъявлено обвинение

Статус ранее задержанного ФСБ жителя Крыма Олега Приходько, был изменён с подозреваемого на обвиняемого.
«Следователь ознакомил нас с назначением четырёх экспертиз. Это – амбулаторная психиатрическая, взрывотехническая, биологическая и комплексная лингвистическая экспертизы. Мы, со своей стороны подали ряд ходатайств», – сообщил «Интерфаксу» защитник Приходько Назим Шейхмамбетов.
По словам адвоката, максимальное наказание, которое грозит его подзащитному по делу о подготовке теракта – 7,5 лет колонии строго режима. Сейчас Приходько находится в СИЗО Симферополя.
Житель села Орехово Сакского района 61-летний Олег Приходько подозревается в подготовке взрыва в администрации города Саки. В его гараже было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь