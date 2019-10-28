Крымчанину задержанному за подготовку теракта предъявлено обвинение

28 октября 2019     20
Крымчанину задержанному за подготовку теракта предъявлено обвинение

Статус ранее задержанного ФСБ жителя Крыма Олега Приходько, был изменён с подозреваемого на обвиняемого.

«Следователь ознакомил нас с назначением четырёх экспертиз. Это – амбулаторная психиатрическая, взрывотехническая, биологическая и комплексная лингвистическая экспертизы. Мы, со своей стороны подали ряд ходатайств», – сообщил «Интерфаксу» защитник Приходько Назим Шейхмамбетов.

По словам адвоката, максимальное наказание, которое грозит его подзащитному по делу о подготовке теракта – 7,5 лет колонии строго режима. Сейчас Приходько находится в СИЗО Симферополя.

Житель села Орехово Сакского района 61-летний Олег Приходько подозревается в подготовке взрыва в администрации города Саки. В его гараже было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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