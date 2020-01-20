Крымчанину предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины

Жителя Крыма Ивана Яцкина обвиняют в том, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну России, украинской стороне.
«По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», — сообщил украинский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
Он написал, что Яцкина задержали ещё в октябре 2019 года и доставили в изолятор «Лефортово». Теперь, по словам адвоката, мужчине предъявлено обвинение.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь