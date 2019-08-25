Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

“Счастливым для участника стал десятый 784-й тираж “Гослото “5 из 36” – сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу компании-организатора лотереи.

Называют также точную сумму выигрыша – 3 миллиона 629 тысяч 476 рублей.

Это – уже статус суперприза, который симферополец разделил в участником лотереи из Пензы.

В Севастополе тоже есть удачливые игроки. Как сообщает РИА Крым, в феврале севастополец выиграл в лотерею более 7 миллионов рублей, а в конце марта ещё один горожанин в качестве приза получил дачный участок. Его стоимость – полмиллиона рублей.

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото kondopoj.ru

Источник: Вести.Севастополь