Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

25 августа 2019     16
Крымчанин выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

“Счастливым для участника стал десятый 784-й тираж “Гослото “5 из 36” – сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу компании-организатора лотереи.

Называют также точную сумму выигрыша – 3 миллиона 629 тысяч 476 рублей.

Это – уже статус суперприза, который симферополец разделил в участником лотереи из Пензы.

В Севастополе тоже есть удачливые игроки. Как сообщает РИА Крым, в феврале севастополец выиграл в лотерею более 7 миллионов рублей, а в конце марта ещё один горожанин в качестве приза получил дачный участок. Его стоимость – полмиллиона рублей. 

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото kondopoj.ru

Источник: Вести.Севастополь

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