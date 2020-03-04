Крымчанин изготавливал «наркотик для гурманов»

4 марта 2020     17
Крымчанин изготавливал «наркотик для гурманов»

Автоинспекторы Ялты задержали 31-летнего жителя соседнего города, управлявшего автомобилем ЗАЗ в состоянии опьянения.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. А в ходе досмотра, в бардачке его машины были обнаружены 20 свёртков массой 20 граммов. Эксперты установили, что в них находится растительное вещество, содержащее масло каннабиса, сообщает пресс-служба УМВД Республики Крым.

Мужчина рассказал, что для продажи создал «авторский наркотик», который состоит из выжимки листьев конопли и малинового варенья. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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