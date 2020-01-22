Крымчанин, напавший на журналиста, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Евпатории, избившего во время съемок видеооператора телеканала «Крым24».

Съемочная группа телеканала готовила репортаж о стихийной торговле в Евпатории. В момент съемки один из торговцев нанес удар журналисту. После происшествия злоумышленник был задержан.

Следствие классифицировала действия 43-летнего мужчины, как воспрепятствование законной деятельности журналиста, соединенное с насилием и с угрозой применения насилия.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь