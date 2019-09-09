Крымчанин осужден за призывы к терроризму и незаконное хранение взрывчатки

Оглашен приговор в отношении Ивана Трифонова, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму и незаконном изготовлении и хранении оружия. Обвинение ему было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса России.

С августа 2017 года по апрель 2018-го подсудимый размещал в Интернете в социальных сетях призывы участвовать в джихаде, вступить в международную террористическую организацию «Исламское государство» и начать совершать террористические действия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Имя Иван молодой человек сменил на Абдурахман.

Также он хранил у себя дома самодельное взрывное устройство и боеприпас.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Ивана Трифонова к 6 годам колонии общего режима. Также в течение трех лет его лишили права заниматься администрированием сайтов в Интернете и наложили штраф в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь