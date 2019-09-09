Оглашен приговор в отношении Ивана Трифонова, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму и незаконном изготовлении и хранении оружия. Обвинение ему было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса России.
С августа 2017 года по апрель 2018-го подсудимый размещал в Интернете в социальных сетях призывы участвовать в джихаде, вступить в международную террористическую организацию «Исламское государство» и начать совершать террористические действия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Имя Иван молодой человек сменил на Абдурахман.
Также он хранил у себя дома самодельное взрывное устройство и боеприпас.
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Ивана Трифонова к 6 годам колонии общего режима. Также в течение трех лет его лишили права заниматься администрированием сайтов в Интернете и наложили штраф в размере 10 000 рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
Татьяна Лобач: «Надо идти и работать, и я вас, севастопольцы, не подведу!»
Победитель выборов в Заксобрание Севастополя по одномандатному округу №1 Татьяна Лобач поблагодарила избирателей за оказанное доверие и пообещала, что будет делать все …
|
В Севастополе десятимесячный ребенок выпал из окна многоэтажки
По данным пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, следователи проводят проверку по факту гибели десятимесячного …
|
Писатель и поэт Валерий Вовк стал гостем Вести ФМ – Севастополь
Эзотерическая фантастика писателя рассказывает, как жить в гармонии с окружающим миром, о том, как познать свою суть и назначение, как …
|
Крымчанин осужден за призывы к терроризму и незаконное хранение взрывчатки
Оглашен приговор в отношении Ивана Трифонова, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму и незаконном изготовлении и хранении оружия. Обвинение …
|
Новгородская прокуратура обратилась в полицию после «футбола» с котом
Прокуратура Великого Новгорода отправила полицейским запрос на проверку случая, когда школьницы пинали кота вместо мяча на городской площадке. Об этом …