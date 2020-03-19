Крымчанин осужден на 20 лет за ограбление и насилие над малолетним

19 марта 2020     33
Крымчанин осужден на 20 лет за ограбление и насилие над малолетним

Житель Керчи приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за сексуальные действия над малолетним и грабеж.

Мужчина, угрожая убийством, совершил в отношении несовершеннолетнего развратные действия. Правоохранители установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, но опасность своих действий осознавал. Он воспользовался беспомощным состоянием малолетнего ребенка, пока находился с ним наедине.

После чего житель Керчи забрал у мальчика 2100 рублей, запер его в квартире и ушел.

На судебном заседании мужчина свою вину не признал, утверждая, что потерпевший оговаривает его. Суд назначил виновному наказание с учетом того, что ранее у него уже имелись проблемы с законом.

Насильник получил наказание в виде 20 лет лишения свободы за мужеложство и насильственные действия сексуального характера, разбой и незаконное лишение свободы малолетнего лица. Срок он проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото sensum-club

Источник: Вести.Севастополь

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