Крымчанин получил условный срок за выращивание конопли дома

Городской суд Феодосии вынес приговор мужчине, который выращивал марихуану в своей квартире.

Мужчина, 1981 года рождения, приговорён к трёх годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

Во время рейда по пресечению каналов незаконного оборота наркотиков в приграничной зоне, у жителя Феодосии обнаружили и изъяли кусты конопли и 30 граммов готовой марихуаны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму

Источник: Вести.Севастополь