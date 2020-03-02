Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России

2 марта 2020     12
Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России

Крым лидирует в списке самых желанных российских направлений у любителей экстремального отдыха. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Они спрашивали у пользователей социальных сетей, куда бы они поехали в 2020 году за необычным и экстремальным отдыхом. И 35% выбрали Крымский полуостров.

Десятка направлений для экстремального отдыха выглядит так:

1. Крым, 35%

2. Камчатка, 18,3%

3-4. Горный Алтай и озеро Байкал – по 13,3%

5. Абхазия, 6,67%

6. Карелия, 5%

7. Краснодарский край, 3,3%

8-9-10. Приэльбрусье и Карачаево-Черкесия, Хакасия и Ямал, 1,67%

В Крыму есть возможность заниматься роупджампингом – прыгать с веревкой с высоких объектов, зиплайном – спускаться на карабинах по стальному канату, скайлайном – ходить по натянутой на высоте стропе, скалолазанием, каякингом, кайтингом, виндсерфингом, вэйкбордингом и дайвингом.

Камчатка с ее сопками притягивает поклонников фрирайда, хели-ски и хели-бординга, когда лыжника или сноубордиста забрасывают на гору с вертолета для последующего спуска. Там круглый год можно заниматься серфингом.

В республику Алтай едут, чтобы покататься на 11-километровых трассах в байк-парке, пройти маршруты по Северо-Чуйскому хребту и сплавиться по горным реками Чуя и Катунь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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