Крым вошёл в пятёрку лидеров туристического рейтинга

Полуостров стал одним пяти регионов, возглавивших ежегодный национальный туристический рейтинг.

Аналитики центра «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» выяснили уровень туристической привлекательности российских регионов, их потенциал и популярность у отечественных и зарубежных гостей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Оценки выставлялись по нескольким критериям, включая развитие отельного бизнеса, доходность отрасли, интерес к региону в интернете и СМИ, уникальность объектов. В результате, республика заняла пятое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь