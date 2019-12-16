Крым вошёл в ТОП-5 мест отдыха в новогодние праздники

Рейтинг городов и регионов России для оздоровительного отдыха составил портал ТурСтат.

В первой тройке – Московская область, Ставропольский и Краснодарский край. Крымский полуостров – на четвёртом месте.

В первой десятке регионов также – Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Воронежская и Самарская области.

Рейтинг специалисты составляли по результатам мониторинга бронирования путевок через портал санатории-россии.рф для отдыха с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Подсчитана также средняя цена новогоднего отдыха в Крыму – она составила 3090 рублей в день. Для сравнения, в Сочи сутки обойдутся в 3480 рублей, а в Марий-Эл – 1790.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото bigpikcha.ru

Источник: Вести.Севастополь