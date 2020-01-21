Крым в первой тройке регионов популярных для авторских туров

Возглавил топ-5 Краснодарский край, за ним следуют Крым, Алтай, регион озера Байкал и Карелия. Наиболее востребованы авторские гастротуры, йога, фитнесс и треккинг-туры, восхождения и путешествия для любителей фотографии. На недельный авторский тур путешественники тратят от 60 до 100 тысяч рублей на двух человек, сообщает портал ТурСтат.

Полуостров занял второе место в рейтинге лучших направлений для организации авторских туров в России.

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