Крым в первой тройке регионов популярных для авторских туров

Полуостров занял второе место в рейтинге лучших направлений для организации авторских туров в России.
Возглавил топ-5 Краснодарский край, за ним следуют Крым, Алтай, регион озера Байкал и Карелия. Наиболее востребованы авторские гастротуры, йога, фитнесс и треккинг-туры, восхождения и путешествия для любителей фотографии. На недельный авторский тур путешественники тратят от 60 до 100 тысяч рублей на двух человек, сообщает портал ТурСтат.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь