Крым – в первой тройке регионов России по сбору винограда

Сегодня Крым занимает третье место в стране по площади виноградников и валовому сбору винограда, за 5 лет было заложено больше 2,5 тысяч гектаров новых насаждений, сообщил агентству Крыминформ министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

А по площади плодово-ягодных культур – у Крыма 11 место среди регионов России.

Министр также рассказал, что аграрии уже готовы менять импортные саженцы на местные: два года назад в Крыму был создан плодовый питомник, способный каждый год выдавать до 2 млн штук саженцев.

В прошлом году был также заложен маточник винограда, который к 2020 году обеспечит потребность Крыма в саженцах на 86%.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь