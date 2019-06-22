Крым готов заменить туристам Грузию

Крым готов принять туристов, которые планировали в этом году посетить Грузию, заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Законодательного собрания Республики Крым Алексей Черняк после того, как президент России подписал указ о приостановлении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

“Провокация, которую устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли. Последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов”, – сказал РИА “Новости Крым” Алексей Черняк.

Ситуация в Грузии может оказаться выигрышной для курортов Крыма и Краснодарского края – этим летом она приведет к переориентации туристического потока. Так в 2018 году, по данным Национальной ассоциации туризма Грузии, страну посетили 1,4 млн россиян, тогда как в Крыму отдохнули 6 млн 800 тысяч человек. Для полуострова эта цифра стала рекордной, но не предельной, считают туроператоры: потенциал у Крыма есть.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото с сайта dropi.ru

Источник: Вести.Севастополь