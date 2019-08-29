Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

29 августа 2019     11
Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

Крымские компании, принимающие участие в международной выставке в Дамаске, заявили о готовности помочь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и переработке фосфатов. Об этом сообщил председатель совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко информационному агентству РИА Новости.

«Я приехал представить продукцию, чтобы мы могли оказать помощь в восстановлении нефтегазового комплекса путем поставок оборудования, химии для нефтегазодобычи, также оказать помощь в проектировании и поставке оборудования для плавучих буровых установок при разработке на шельфе, горношахтного оборудования », – сказал Клименко.

По словам Клименко, крымская делегация уже провела организационный этап переговоров в министерствах промышленности и энергетики. Планируется провести переговоры в министерстве нефти Сирийской Арабской Республики .

Как рассказал Клименко, компания планирует передать Сирии передовое оборудование технику.

В конце июня неизвестные вывели из строя пять сирийских нефтяных трубопроводов у города Баньяс.

Международную ярмарку в Дамаск, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября. Представляют республику сотрудники министерств, ведомств, Крымско-Сирийского торгового дома “Содружество” и госпредприятия “Крымрегионторг”.


Источник: Вести.Севастополь

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