Крым дополнительно получит 104 млн по нацпроекту "Культура"

29 июля 2019     18
Крым дополнительно получит 104 млн по нацпроекту "Культура"

В рамках национального проекта “Культура” Крым получит 104 миллиона рублей на ремонт сельских клубов. Об этом сообщил глава Республики в своем аккаунте в Fаcebook.

«Благодарю Министра культуры Российской Федерации Владимира Вячеславовича Мединского за выделение Республике Крым 104 млн рублей на ремонт клубов. Всего на эти цели до 2024 года планируется выделить 313 млн рублей», – говорится в сообщении.

Как сообщил Сергей Аксёнов, Фонд кино выделил гранты на создание семи новых кинозалов на территории полуострова.

Ранее сегодня председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что что кассовое исполнение национальных проектов в Крыму и Севастополе колеблется от 20 до 30%.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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