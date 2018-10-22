Крым забудет про дефицит воды: согласовано строительство тракта водоподачи

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости строительства участков тракта водоподачи в восточной части Крыма. По итогам проверки выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ.

Работы пройдут в несколько этапов. Тракт, который протянется от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи, строится в рамках выполнения ФЦП “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года”.

“Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного Крыма и снять инфраструктурные ограничения, а также положительно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, — рассказали в Главгосэкспертизе.

Проектными решениями в рамках второго этапа строительства, достоверность определения сметной стоимости которых проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрено строительство двух участков водовода в районе сел Октябрьское и Владиславовка длиной 47 и 12 километров соответственно, включая оснащенные автоматизированной системой управления насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды.

“Кроме того, запланировано сооружение центрального пункта для размещения служб эксплуатирующей организации, в том числе административно-бытового корпуса, ремонтно-эксплуатационной базы, складских помещений, центрального диспетчерского пункта, инженерной инфраструктуры и экспресс-лаборатории, а также подъездных автодорог. Общая протяженность тракта составит 163 километра, расчетный период эксплуатации – 30 лет”, — подытожили в Главгосэкспертизе



crimea.ria.ru