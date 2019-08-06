Крым заключит экономическое соглашение с Сирией

Правительство Российский Федерации одобрило предложение Совета Министров Крыма о заключении экономического соглашения с Сирией. Об этом сегодня сообщило информационное агенство ТАСС.

«В соответствии со ст. 1 Федерального закона “О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ” согласиться с предложением Совета министров Республики Крым о заключении соглашения между Советом министров Республики Крым и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве», – говорится в документе.

В апреле этого года глава Республики Крым Сергей Аксёнов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, согласно которому планируется созданием совместного торгового дома и судоходной компании.



Источник: Вести.Севастополь