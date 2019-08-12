Крым инициирует переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Правительство Республики Крым намерено обратиться к руководству Российской Федерации с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске вод реки Днепр на полуостров. Об этом сегодня сообщил постпред Крыма при президенте РФ Геогрий Мурадов.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», – цитирует Мурадова информационное агентство ТАСС.

Георгий Мурадов отметил, что исток Днепра находятся на территории России. По его словам, пропуск вод реки в Крым помог бы решить многие вопросы северной части полуострова.

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Фото: Татьяна Зенкович

Источник: Вести.Севастополь