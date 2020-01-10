Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение

10 января 2020     1
Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение

Авиакомпания “Икар” получила разрешения и согласования от Росавиации на выполнение регулярных полетов между Симферополем и Ереваном. Рейсы могут появиться в расписании двух аэропортов уже в марте наступившего года.

Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

“Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю”, – рассказал Черняк.

С 2014 года из Симферополя можно улететь только в города России, никаких международных рейсов в расписании пока нет. Если все договоренности будут достигнуты, Армения станет первым зарубежным государством, куда полетят самолеты из Крыма, и аэропорт Симферополя подтвердит присвоенный ему статус международного.

Также Черняк добавил, что введение нового рейса будет хорошим примером для Китая, Турции и других стран, которые не боятся американских и европейских санкций и готовы наладить авиасообщение с Крымом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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