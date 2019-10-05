Крым и Севастополь полностью обеспечат водой к 2025 году

Одним из этапов работ станет ремонт водовода, идущего на Севастополь.
«Это само по себе мероприятие перспективно среднесрочное, период его реализации – примерно 2025 год. <…> Нам нужно будет ремонтировать водовод, который идёт на Севастополь, и нужно будет предложить технические решения по сбору вод в Межгорное водохранилище», – рассказал ТАСС глава Федерального агентства водных ресурсов России Сергей Кириллов.
По его словам, сейчас прорабатывается технико-экономическое обоснование проекта, финансирование которого будет осуществляться по федеральной целевой программе и оценивается в 15-20 миллиардов рублей.
Глава Федерального агентства отметил, что местных водных ресурсов достаточно для покрытия перспективных бытовых и промышленных потребностей полуострова в воде. Сейчас её недостаточно аграриям, а особенно – рисоводам.
Служба информации «Вести – Севастополь»
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Источник: Вести.Севастополь