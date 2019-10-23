Крым и Севастополь теперь согласовывают все законы, которые принимают

23 октября 2019     17
Крым и Севастополь теперь согласовывают все законы, которые принимают

«Севастополь — братский регион, самый близкий, по сути мы вместе здесь, в одной лодке», – сказал глава республики Крым Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью ТАСС.

Руководители двух субъектов договорились согласовывать все законодательные акты, которые будут принимать Госсовет Крыма и Заксобрание Севастополя, особенно в части мер социальной поддержки.

«Идем синхронно, чтобы на территории Республики Крым и Севастополя эти меры были одинаковые, поскольку по сути экономика тут мало отличается. Поэтому считаем, что и меры поддержки населения тоже должны полностью между собой координироваться и приниматься совместно. Мы же не соревноваться собираемся», – сообщил Сергей Аксенов.

Корреспондент ТАСС спросил и о том, как выстраиваются отношения с Развожаевым. Аксенов охарактеризовал их как «теплые, рабочие». Сообщил, что они с Михаилом Владимировичем постоянно созваниваются и общаются. И в вопросе установления границ между двумя регионами споров с новым руководителем Севастополя пока тоже не возникало.

Аксенов заверил, что все территориальные моменты будут урегулированы до конца года. 20 октября на встрече с журналистами информагентств Михаил Развожаев также говорил о том, что все вопросы, связанные с границами двух субъектов, будут решены в ближайшие два месяца. Также он ответил на провокационный вопрос, не случится ли в будущем объединение Крыма и Севастополя в один субъект Российской Федерации. Его ответ можно прочитать здесь

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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