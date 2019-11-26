Крым и Сирия планируют создать совместную судоходную компанию

Крым и Сирия начнут обеспечивать регулярные морские грузоперевозки через пять месяцев. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

По его словам, в течение ближайших месяцев будет создана судоходная компания. Он также подчеркнул, что перед запуском грузового сообщения между портами необходимо провести бизнес-расчёты по его эффективности, чтобы не создавать заведомо убыточное предприятие. Для этого необходимо отработать все, что связано с грузопотоком в Сирию и из Сирии в Крым.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь