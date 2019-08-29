Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве по морскому транспорту

Республика Крым и министерство транспорта подписали соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта, сообщила пресс-служба ведомства информационному агентству РИА Новости.

Подписание состоялось в рамках визита крымской делегации на международную выставку в Дамаск.

Соглашение нацелено на развитие сообщения между портами Крыма и Сирии. Стороны также обсудили активизацию коммерческого и экономического сотрудничества.

Международная ярмарка в Дамаске пройдет с 28 августа по 6 сентября. Представляют республику сотрудники министерств, ведомств, Крымско-Сирийского торгового дома “Содружество” и госпредприятия “Крымрегионторг”.

Источник: Вести.Севастополь