Крым и Черное море с воздуха прикроют сверхмощные радары

Полуостров Крым и весь юг России закроют сверхмощные радиолокационные станции «Ниобий-СВ». Эти комплексы способны обнаружить не только обычные летательные аппараты, но также самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Новые радары серьезно усилят радиолокационный контроль воздушного пространства не только юга России, но и всего Черного моря. При этом сам «Ниобий» практически неуязвим – у станции высокая маневренность. На вооружение частей противовоздушной обороны Южного военного округа новые РЛС поступят до конца года, сообщают «Известия».

Опытные образцы радиолокационных станций уже прошли испытания в Центральном военном округе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Саида Аминова

Источник: Вести.Севастополь