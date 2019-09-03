Крым начинает торговлю с Сирийской Арабской Республикой

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт РИА Крым. «Предварительно грузы отправлять уже начали <…> Процесс начался – торговый дом уже наращивает обороты», — подчеркнул он.

Договорённости о торговле с Сирией были достигнуты крымской делегацией на 61-й Дамасской международной ярмарке. Ранее стало известно, что крымское Министерство экономического развития заключило с сирийскими партнёрами контракты на общую сумму порядка 250 миллионов долларов.

Отметим, что ярмарка открылась 28 августа и продолжит свою работу до 6 сентября 2019 года.

Кроме продуктов, с полуострова будет поставляться оборудование для нефтедобычи и горнодобывающей отрасли. Сирия также будет поставлять в Крым фосфаты и медную руду.