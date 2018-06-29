Непогода на пороге: Крым на выходных зальет дождями

29 июня 2018     156
Непогода на пороге: Крым на выходных зальет дождями

В ближайшие выходные в Крыму прогнозируются ливни с грозами, град и усиление ветра, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

“По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, до конца дня 29 июня, 30 июня и 1 июля в Республике Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, 17-22 м/с”, – отметили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением погоды существует вероятность подтопления низменных участков местности, нарушения работы ливневых систем, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывов ЛЭП и линий связи.

Кроме того, возможны риски обрушения слабоукреплённых, широкоформатных рекламных конструкций и ветхих строений.

“Также на автодорогах полуострова существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах”, – рассказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что с 29 июня по 2 июля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим действует ряд запретов, в том числе на разведение костров, пользование мангалами, прочее.

 
crimea.ria.ru

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