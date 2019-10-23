Крым пока не готов к росту туристического потока, считает Сергей Аксенов

Глава Крыма рассказал в интервью ТАСС, что еще нужно сделать на полуострове для развития туризма. По данным на 1 октября, в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов, это на 10% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Возможно, к концу года этот показатель превысит 7 млн, но на полуострове не гонятся за количеством. Пока Крым не в состоянии принимать десятки миллионов отдыхающих – инфраструктура не позволяет.

«Я сторонник, чтобы мы спокойно переходили от количества к качеству, – сказал Аксенов. – Лучше пусть отдыхающих будет меньше, но это будут постоянные клиенты, которые 100% кроме Крыма никуда не поедут. Они будут уезжать счастливые отсюда, говоря, что Крым — лучшее место в мире. За них надо держаться. А “сарафанное радио” — это лучшая реклама».

Глава республики говорил и том, что туризм не должен быть сезонным, в Крыму хорошо не только летом, но также осенью и весной — это идеальное время для оздоровления, событийного, спортивного туризма. Но многие санатории не видели ремонта с советских времен. Для их реконструкции нужны большие инвестиции. Как сообщил Аксенов, правительство республики активно работает с федеральным центром для создания механизмов, например, льготного кредитования, чтобы развивалось частно-государственное партнерство.

Число туристов с Украины в этом году тоже стало рекордным.

«И они все ощущают разницу, когда заезжают из Херсонской области, — это же видно на общественных обсуждениях, на различных интернет-ресурсах, где и блогеры украинские высказываются. Никто за пять лет не нашел в Крыму танков на перекрестках, автоматчиков и так далее. Я говорю французам, американцам, другим иностранцам, которые приезжают сюда: на что с вами поспорить, что вы не найдете ни одного танка нигде на улице? А ведь всю эту чушь пишут СМИ в ваших странах», – рассказал Сергей Аксенов.

Также он сообщил журналистам, что курортного сбора, который ввели у себя некоторые соседние регионы, в Крыму не будет, этот вопрос он считает закрытым. ​​

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь