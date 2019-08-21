Крым расширил список льготников, имеющих право на бесплатный проезд

25 августа в Крыму вступит в силу закон, который расширил список граждан, имеющих право на льготный проезд по территории республики. В него включили детей-инвалидов, инвалидов I группы и лиц, их сопровождающих, сообщает РИА Новости Крым.

Госсовет республики принял этот закон, чтобы поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут бесплатно ездить не только внутри своих населенных пунктов, но и в автобусах и троллейбусах междугороднего сообщения в пределах республики. Для этого пассажиры должны будут предъявлять водителям удостоверение инвалида.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь