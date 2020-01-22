Крым расширяет географию поставок мидий и устриц

Объемы производства аквакультуры на полуострове наращиваются, и это позволяет наращивать объем продаж. Так в этом году крымские фермеры планируют расширить географию поставок устриц и мидий, сообщает ТАСС.
По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, если в 2019-ом было произведено 2628 тонн устриц, креветок и мидий, то в этом году объем хотят немного нарастить – до 2680 тонн. В республике сейчас работают около 90 рыбоводных хозяйств.
Кроме российских регионов, крымскую продукцию будут поставлять в страны таможенного союза: Казахстан, Армению и Белоруссию.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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