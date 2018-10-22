Вопреки санкциям: Крым поставил исторический рекорд по визиту иностранцев

22 октября 2018     93
Вопреки санкциям: Крым поставил исторический рекорд по визиту иностранцев

В этом году полуостров посетили жители из 132 стран мира, что стало своеобразным историческим рекордом. Такое заявление сделал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

“Представители 132 стран побывали в Крыму за десять месяцев этого года. Это рекорд за всю историю Крыма. Несмотря на санкции, к нам едут иностранцы. В украинский период полуостров посещали представители ориентировочно из 50 стран”, — отметил Черняк в комментарии РИА Новости.

По его словам, в этом году иностранцы приезжали на полуостров из стран ближнего и дальнего зарубежья. Причем, многие из них гостили в Крыму организованными группами не только летом, но и в межсезонье.

“Это ближнее, дальнее и очень дальнее зарубежье, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Канада и прочие. Представители этих стран все отметились в Крыму, небольшими, но организованными группами. Одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. Им наплевать на санкции и что там говорят о Крыме, они уже на своем опыте знают, что лечение у нас на высшем уровне и заменить его ничем невозможно”, — сказал Черняк.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что в этом году Крым побил рекорд по объему туристического потока за 27 лет после распада СССР: по данным на 9 октября, его посетили 6 миллионов 164 тысячи туристов. А, по подсчетам Алексея Черняка, к концу года число туристов может достичь 7 млн человек.

 
crimea.ria.ru

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