Кто в Севастополе встречает Новый год в одиночестве

Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на каникулы, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Встретить Новый год дома, по результатам опроса, собираются 78% жителей страны. 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, еще пять отправятся на дачу. А 7% вообще не намерены как-либо отмечать праздник.

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У Виталия Цыганова в эту новогоднюю ночь не одна ёлка, а сразу тысячи. Но наряжать главный символ праздника он не будет. 2020 год лесной инспектор встретит на работе. Говорит: браконьеры не дремлют и во время боя курантов. Рейды сотрудников лесхоза по севастопольским угодьям никто отменять не станет, но настроение в этот день все-равно будет особенным.

«Праздничное, празднично-рабочее, ну мы понимаем, что надо охранять тоже, праздник есть праздник, но природа есть природа, и её надо беречь и охранять», – считает государственный лесной инспектор Терновского участкового лесничества Виталий Цыганов.

У студентки Анастасии Смирновой перед зимней сессией времени на поездку домой не остаётся. 31 декабря она тоже будет одна – в комнате общежития. Но встретит новый год, как и прежде, с подругой Русланой, хоть девушек и разделяют тысячи километров.

«Мы с ней познакомились ещё в далеком детстве, когда мне было 10 лет, мы с ней дружили, во дворе постоянно играли. Потом учились вместе в школе, а потом разъехались в разные вузы. Мы уже, соответственно, второй год празднуем новый год по интернету, мы созваниваемся, и каждый бой курантов встречаем обязательно вместе, у нас это такая своеобразная дружеская традиция», – делится студентка Московского Государственного университета Анастасия Смирнова.

В интернете можно найти десятки разнообразных вариантов, как развлечь себя в новогоднюю ночь, если ты один: погадать на судьбу, переместиться на Красную площадь или просто найти компанию. Под лозунгом: «Давайте встречать вместе!» в этом году работают более 500 сообществ, групп и форумов. Одни ищут новых друзей, чтобы встретиться за одним праздничным столом, другие проводят конференции по видеосвязи.

Вот так: нашёл собеседника в любой точке Земного шара, установил веб-камеру, запустил программу, и ты уже не один. Кстати, в одном из самых популярных сообществ для встречающих Новый год в одиночестве, более 2,5 тысячи человек. В их числе и севастопольцы.

А чтобы каждый житель города смог дозвониться тем, кто дорог, на работу в новогоднюю ночь выйдут десятки подчинённых Андрея Литвинова. Пока в домах севастопольцев наряжают ёлки и готовят подарки, в офисе «Севтелекома» подготовка своя.

«Создаются дополнительные инструкции, готовят оборудование, готовятся различные технические средства для обеспечения энергонезависимости, выдаются инструкции. В новогоднюю ночь у нас работает дежурная смена, которая обеспечивает полностью непрерывность бизнеса и доступность услуг», – рассказывает генеральный директор Акционерного общества «Севастополь Телеком» Андрей Литвинов.

Работать будет и контакт-центр. В прошлую новогоднюю ночь его сотрудники приняли более 600 звонков от абонентов. В том числе и необычных.

«Маленький мальчик потерял свою маму, он обратился, позвонил в колл-центр, наши сотрудники в информационных системах нашли номер мобильного телефона и решили этот вопрос: такое маленькое волшебство от «Севтелекома», – вспоминает Андрей Литвинов.

Вот и охранник Балаклавского рудоуправления Алексей обязательно сделает самый важный в эту ночь звонок.

«Маме, ну, а потом уже всем остальным: братьям и сёстрам. Пожелаю счастья, любви, здоровья и праздничного настроения», – говорит охранник Балаклавского рудоуправления Алексей Войник.

Сам Алексей каждый час будет проводить обходы: после случаев вандализма – на территории предприятия неизвестные выкорчевали молодые деревья, которые высадили, чтобы укрепить склон, меры безопасности усилили. Но он уверен – даже у тех, кому отвлечься от работы нельзя и на минуту, обязательно будет своё новогоднее чудо. А в эпоху сотовой связи и интернета в одиночестве уже не останется никто.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь