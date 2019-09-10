Кто из партийцев может войти в состав Заксобрания Севастополя?

В ближайшие дни региональные отделения пяти политических партий должны будут определиться с кандидатами, которые получат мандаты депутатов 2 созыва Законодательного собрания. КПРФ фамилии своих представителей уже назвала.

По 8 мажоритарным округам победили исключительно представители «Единой России», здесь вопросов нет. А по партийным спискам у ЛДПР и КПРФ будет по три человека в парламенте города, у «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» – по одному. Таким образом в новом созыве будет 16 единороссов и 8 представителей еще 4 партий, перешагнувших 5%-ый барьер.

Мы взяли зарегистрированные в Севизбиркоме списки политических партий, чтобы понять, кто из кандидатов может претендовать на кресла в парламенте.

Партийный список «Единой России» возглавляют три кандидата: Александр Витко, Екатерина Алтабаева и Дмитрий Саблин. Победившая на выборах в округе №2 Екатерина Алтабаева, вероятно, уступит свое место в списке другому кандидату и пройдет в Заксобрание как одномандатник.

Скорее всего, свою кандидатуру снимет и Дмитрий Саблин – из кресла депутата Госдумы он вряд ли переместится в Заксобрание Севастополя. Следом за этой тройкой идут Сергей Лисейцев, Евгений Зубарев, Инга Матяж, Екатерина Бубнова, Василий Зубенко и Алексей Климов. «Единая Россия» по партийному списку сможет провести в Заксобрание 8 человек. Если кто-то из этих кандидатов снимет свою кандидатуру, то появятся шансы также у Антона Пархоменко, Вячеслава Камзолова и Павла Сысуева.

КПРФ со своими кандидатами уже определилась. Пойдет первая тройка списка – это Василий Пархоменко, Роман Кияшко, Сергей Борисов. Кияшко, кстати, баллотировался и по одномандатному округу №4 и стал вторым после Владимира Немцева.

Первый секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко сообщил сегодня «Вести – Севастополь», что результат своей партии он оценивает на тройку, а выборы в целом на два с минусом. Пархоменко не скрывает, что коммунисты рассчитывали на большее.

«Если бы кампания по выборам депутатов была более честной, наш результат был бы значительно лучше», – сказал Василий Михайлович.

Партийный список ЛДПР во всех регионах по традиции возглавляет Владимир Жириновский, но понятно, что он откажется от мандата в Севастополе. Вторым после лидера партии значится депутат Заксобрания первого созыва Илья Журавлев, и, скорее всего, он захочет продолжить законотворческую работу. За ним следом по списку идут Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

«Мы горды, что Севастопольское городское отделение ЛДПР на выборах показало себя, как честный участник избирательной кампании. От Либерально-демократической партии не было черного пиара наших политических оппонентов, только честные и открытые методы агитации. 18,55% — это беспрецедентный для Севастополя показатель доверия ЛДПР. Пять лет назад у нас было чуть больше 8%. Значит, мы правильно все делаем и правильно работаем для севастопольцев, – заявил Илья Журавлев после окончания кампании. – Как только будет открытая первая сессия Законодательного Собрания Севастополя второго созыва, фракция ЛДПР начнет реализовывать те вопросы, которые обсуждались в ходе многих встреч с избирателями. Мы направим всю работу на улучшение жизни в Севастополе и благополучие севастопольцев. Мы знаем острые вопросы, которые сегодня беспокоят граждан на всех округах, и будем их решать ежедневно и круглый год».

«Справедливой России» достанется один мандат. Скорее всего, депутатом Заксобрания станет лидер регионального отделения партии Евгений Дубовик.

Таким образом в парламенте могут оказаться три лидера севастопольских городских отделений парламентских партий.

В списке «Партии пенсионеров за социальную справедливость» после того, как Михаил Волков утратил статус кандидата, первым номером стала Елена Глотова. Если она откажется от мандата, то он перейдет следующему по списку Борису Мошкину.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь